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Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

02.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Manisa'da sabah saatlerinde biri 4,6, diğeri de 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.

Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Manisa'da bugün sabaha karşı biri 4,6, diğeri de 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) web sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,6 büyüklüğündeki ilk deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'de oldu.

Depremin derinliği yaklaşık 5,84 kilometre olarak verildi.

Deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bundan üç saat sonra bu kez Kırkağaç'ta 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin derinliğinin de 7 kilometre olduğunu belirtti.

Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuz olmadığını söyledi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde dört kişi hafif yaralanmıştı.

Cuma günü de yine merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

Valilik, dört ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini açıklamıştı.

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