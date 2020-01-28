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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Türkiye'de yer sarsıntıları sürüyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, Türkiye saatiyle 14.26'da meydana geldi.

Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

DHA/TY,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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