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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

İZMİRLİLERİN DEPREM ENDİŞESİ Manisa'nın Kırkağaç ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, İzmirliler, panikle sokaklara döküldü. Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Aysel Kaynar, "Kendimi nasıl sokağa atacağımı bilemedim.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (6)

İZMİRLİLERİN DEPREM ENDİŞESİ
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, İzmirliler, panikle sokaklara döküldü. Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Aysel Kaynar, "Kendimi nasıl sokağa atacağımı bilemedim. 6'ncı katta oturduğum için asansörle inmem gerekiyordu, asansörü kullanmaya da korktum. Allah beterinden korusun, çok korkuyoruz" dedi.
Deprem sırasında bebeğiyle birlikte evinde olduğunu belirten Ceyda Karaşahin ise "Çok büyük sarsıntı yaşadık. Küçük çocuğum olduğu için çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Art arda sürekli deprem haberleri alıyoruz ve tedirginiz. Çok korkuyoruz. Evlerde durulacak gibi değil. Geçen hafta yaşadığımız depremde de evde yalnızdım" diye konuştu.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (6)

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