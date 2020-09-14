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Manisa’da 5 içkili restoran 7 günlük süreyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinin 3 mahallesinde bulunan 5 içkili restoran ruhsatlı iş yeri, Salihli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği 7 gün süre ile kapatıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, çalışmalarına izin verilmeyen pavyon, gazino gibi faaliyet yapan Salihli’nin Durasıllı, Karapınar ve Adala Mahallelerinde bulunan içkili restoranlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi.

Manisa’da 5 içkili restoran 7 günlük süreyle kapatıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinin 3 mahallesinde bulunan 5 içkili restoran ruhsatlı iş yeri, Salihli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği 7 gün süre ile kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, çalışmalarına izin verilmeyen pavyon, gazino gibi faaliyet yapan Salihli’nin Durasıllı, Karapınar ve Adala Mahallelerinde bulunan içkili restoranlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi. Yapılan denetimlerde kons yaptırıldığı, maske, mesafe kurallarına uymadıkları ve pavyon gazino gibi çalıştırıldığı tespit edilen içkili restoranlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 gün süre ile kapatıldı.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı işletmelerin, faaliyetlerine henüz izin verilmeyen gazino, pavyon diskotek gibi çalıştıklarını, kolluk güçlerince tespit edilmesi üzerine bu faaliyetlere izin verilmemesi ve buna uymayan işletmelere birinci tespitte 7 gün, ikinci tespitte 15 gün, üçüncü tespitte 30 gün dördüncü tespitte süresiz kapatma cezası verilmesini kararlaştırmıştı.
Ayrıca Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet olayları da meydana gelen bu iş yerleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi.

Manisa’da 5 içkili restoran 7 günlük süreyle kapatıldı

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