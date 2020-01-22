HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği: - "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

BALIKESİR (AA) - Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği Balıkesir'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandıUyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı
TEM'de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandıTEM'de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Balıkesir deprem Manisa Valilik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa beşik gibi! 11 deprem daha...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa Akhisar'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Detayları Bakan Soylu açıkladı: Bir kaç gün içerisinde Kapan 5 geliyor

Detayları Bakan Soylu açıkladı! Yeni operasyon geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.