HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

Akhisar'da deprem sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor, bazı vatandaşlar çadır kurmaya başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede vatandaşların kaygılı bekleyişi sürerken bölgede 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 35 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 23.17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ilçe sakinleri, park ve sokaklarda kaygılı bekleyişlerini sürdürüyor.

Herhangi bir hasarın kaydedilmediği ilçe merkezinde deprem sonrası trafik yoğunluğu yaşanırken bazı vatandaşların da çadır kurmaya başladığı ve ateş yakarak ısınmaya çalıştığı gözleniyor.

AFAD ekiplerinin ilçeye bağlı mahallelerdeki çalışması devam ederken şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi ulaşmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (2)Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (2)
Büyükçekmece'de iki TIR'ın arasında kalan motosikletli öldüBüyükçekmece'de iki TIR'ın arasında kalan motosikletli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
artçı deprem

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa beşik gibi! 35 deprem daha...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa Akhisar'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.