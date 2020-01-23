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Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 72 artçı sarsıntı meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:47 | Son Güncelleme

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 72 artçı sarsıntı meydana geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şimdiye kadar en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 72 artçı deprem yaşandı.

Bu sarsıntıların 18'inin büyüklüğü 3 ve üzerinde hesaplandı. Bölgede 23.17'de meydana gelen en büyük artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

Meydana gelen depremde bazı kerpiç evlerin duvarlarının bir kısmının yıkıldı ve evlerdeki lambalar sarsılmanın etkisiyle söküldü.

Geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda ve parklarda ateş yakıp çadır kurdu.

Bölgede evinde yatağa bağlı olarak yaşayan Gülsüm Uçar, deprem sonrası evinde oluşan çatlaklar nedeniyle itfaiye ve acil servis ekipleri tarafından huzurevine yerleştirildi.

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 arama ve kurtarma aracı köpek arama timi ve 12 personelin daha Akhisar'a gönderildiği ve Türk Kızılay afet ekibinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi sakinlerinden Müşerref Yıldız, "Sobanın yanında oturuyordum, çocuk meyve yiyecekti. Derken bir şangırtı koptu, çocukların hepsi birbirine sarıldı ve ağlaştılar. Dedeleri kanepenin üzerinde oturuyordu, çok şiddetli olunca korktuk, ondan sonra kendimizi dışarı attık. Evde 4 yerde çatlak var, bir tavanımız çöktü." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Nurettin Yıldız da televizyon izlediği sırada deprem olduğunu belirterek, mahallede bazı evlerde çatlak oluştuğunu, geceyi AFAD'ın kuracağı çadırlarda geçireceklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Demir ise şiddetli şekilde sarsıldıklarını anlatarak, "Herkes panik yaşadı ve dışarı çıktı. Bazı evlerde çatlaklar var. Sarsıntılar devam ediyor, şu anda eve girmeyeceğiz herkes dışarda." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa musalar

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