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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

PROF.DR.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)

PROF.DR. SÖZBİLİR: FAYLAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK GÜÇTE
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin, Soma-Kırkağaç Fayı ile Gelenbe Fay Zonu'nun kesim noktasında gerçekleştiğini açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin yıkıcı özellikte olmadığını ancak burada 7'ye varan depremler üretecek faylar bulunduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmalara göre bilimsel anlamda çok yakın zamanda bölgede böyle bir deprem beklentisi yok. Ama buradaki faylar 7 büyüklüğünde deprem üretecek güçte" diye konuştu.
Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Yalova ve İstanbul'dan hissedildi. Büyük korku ve paniğe neden olan depreme ilişkin bilgi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinin kuzeyinde gerçekleştiğini ve geniş bir deprem fırtınası yaşandığını açıkladı. 7-8 kilometre derinlikte olan bu depremin İstanbul ve Kütahya'ya kadar hissedildiğini vurgulayan Sözbilir, "Deprem hemen Gelenbe Fay Zonu'nın ucunda gerçekleşti. Burada Gölcük'ten Aksihar'a kadar devam eden bir fay zonu ile Soma ve Kırkağaç Fayı var. İkisinin kesim noktasında meydana gelen bir deprem. Burada da birden fazla fay parçası var. Ana şoktan sonra 4, 4.5, 4.7 büyüklüğünde 170'in üzerinde artçı şok yaşandı. Bu da bölgede aslında birden fazla fayın kırıldığı anlamına geliyor. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bir deprem niteliği taşıyor" diye konuştu.
'DEPREMİN DİĞER FAYLARA SIÇRAMA OLASILIĞI BULUNUYOR'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Buradaki kırılmalar bittikten sonra gerek Gelenbe Fay Zonu'nın gerekse Soma Kırkağaç Fayı'nda belli bir gerilim oluşması bekleniyor. Yani depremin bu tür faylara sıçrama olasılığı var. Gelecek günlerde yeni deprem fırtınası yaşanabilir" uyarısında bulundu.
Bölgede çok fazla fay bulunduğunu kaydeden Sözbilir, "Buradaki deprem biraz daha kuzeyde ve daha farklı doğrultudaki faylar üzerinde gerçekleşti. Farklı fay türleri var. Faylar birbirine değdiği için bir fay deprem ürettiğinde yanındaki fayın depremi tetikleme niteliği taşıyabilir" dedi. Bu bölgede meydana gelen 5.4, 5.5 büyüklüğündeki depremlerin, yıkıcı ve can mal kaybına neden olacak türden depremler olmadığını ifade eden Sözbilir, şunları söyledi:
"Ama buradaki faylar 7'ye varan depremler üretecek faylar aslında. Şu anda bilimsel anlamda çok yakın zamanda bölgede böyle bir deprem beklentisi yok. Ama buradaki faylar 7 büyüklüğünde deprem üretecek güçte."
Sözbilir, Ankara'da meydana gelen depremin Manisa depremi ile ilgisinin bulunmadığını da belirtti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)
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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)

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