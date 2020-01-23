Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (4)

İZMİRLİLER DE TEDİRGİN

Manisa'da merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde, dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük deprem, İzmir'de de hissedilince kentte yaşayanlar, tedirgin olduklarını söyledi. İzmir'de zemin kattaki restoranın güvenlik kamerasına yansıyan deprem anında, içeride bulunanların sarsıntıyı hafif hissedip, paniklemediği görüldü. Başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise deprem anını hissedenlerin korkup, koşuşturdukları anlar yer aldı.

Buca ilçesindeki restoranın müdürü Ali Ekber Sertkaya (50), "Hepimize geçmiş olsun. Ben kapıdaydım, açıkçası çok fazla bir şey hissetmedim. İçeri girdiğimde arkadaşlar, deprem olduğunu söylediler. Burada pek panik yaşanmadı. Ancak haberlere baktıktan sonra ciddi bir deprem olduğunu öğrendik. İzmir'de çok şükür büyük bir sıkıntı yok ama Manisa bölgesinde çok daha farklı hissedilmiş" dedi.

'EVDE OTURURKEN PANİKLE DIŞARI KAÇTIK'

Restoranda aşçı olarak çalışan Ayhan Bozdağ (37) ise "Evde çocuklarla otururken büyük bir sarsıntı yaşadık. Panikledik ve dışarı kaçtık. Ülkemizde daha önce Gölcük, İstanbul ve Erzincan gibi büyük depremler oldu. Bunlar büyük acılar bıraktığından biz de korktuk. O an çok panikledik ve ne yapacağımızı şaşırdık. 5-10 dakika dışarıda kaldık ve komşularımıza haber verdik. Zarar olmadı sadece panik yaptık" diye konuştu.

Depreme Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalanan Emre Karabulak (29) da "Deprem sırasında Karabağlar'daki iş yerimde 3'üncü kattaydım. Kesim masasının aniden gidip gelmesiyle ciddi anlamda korku ve paniğe kapıldık, bağrışmalar oldu. O heyecanla binayı boşalttık. Depremden dolayı bir iş arkadaşımız düştü, hafif yaralandı ve ayağını incitti. Biz de korku yaşadık" dedi.

Kadir ÖZEN- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)

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