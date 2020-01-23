HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (5)

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nde çöken 5 metruk binanın yanı sıra, birçok evde da hasar ve çatlaklar oluştu.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nde çöken 5 metruk binanın yanı sıra, birçok evde da hasar ve çatlaklar oluştu. Geceyi dışarda geçiren mahalle halkı, depremin etkisinin büyük olduğunu söyledi.
Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise, "Depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD büyük bir çadır kurdu ancak vatandaş küçük çadırlar talep etti. Ben deprem sırasında evimdeydim ve muhtarlık binasının da bulunduğu köy meydanına geldim. Akşam burası çok kalabalıktı. Buradaki vatandaşlara hem gıda hem giysi yardımı yapıldı" diye konuştu.
Evinde oluşan derin çatlakları gösteren Seyit Alp, "Benim duvarım komple çatladı. Deprem anında dışarıdaydım ama çok büyük bir depremdi. Aşırı derecede korktuğumuzu söyleyebilirim. Geceyi dışarıda geçirdik. Herkes köy meydanında ateş yaktı. Artçı depremler sabaha kadar devam etti" dedi.
'YERİN ALTINDA KALDIK SANDIM'
Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mustafa Demir, "Evde çok büyük bir panik yaşandı. İki yatalak hastamız vardı. Korkuyla onları dışarıya taşıdık ve geceyi zor şartlarda sokakta geçirdik. Köy meydanında ateşler yaktık. Sabaha kadar dışarda oturduk ve kimse evine girmedi. 15-20 dakika arayla sürekli deprem olmaya devam etti. Evimizde çatlaklar oluştu" ifadelerini kullandı.
Deprem anında koltukta oturduğunu söyleyen Nezaket Taşdemir de, "Meyve soyuyordum ama soyamadım. Ortalık yıkılıyor sandım. Çok korktum. Deprem biter bitmez dışarı çıktık. Yüreğimiz kalktı. Yıkıldık, yerin altında kaldık sandım. Çok şükür ki kimsenin canına bir şey olmadı. Evlerimizde çatlaklar var ama çok şükür ki can kaybı yok" diye konuştu.

Hande NAYMAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Kontrolden çıkan greyder devrildi: 1 ölü, 2 yaralıKontrolden çıkan greyder devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfini çıkarıyorUludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfini çıkarıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Marmaray'da seferler belli bir süre aksadı

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.