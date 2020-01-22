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Manisa'da 5,6 büyüklüğünde deprem

22.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, Türkiye'de yaşanan depremin merkezinin Manisa, Kırkağaç olduğu bilgisini paylaştı. 5,6 büyüklüğündeki depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ifade edildi

Manisa'da 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, Türkiye'de yaşanan depremin merkezinin Manisa, Kırkağaç olduğu bilgisini paylaştı. 5,6 büyüklüğündeki depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ifade edildi

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