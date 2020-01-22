Manisa'da 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Ara\u015ft\u0131rma Merkezi USGS, T\u00fcrkiye'de ya\u015fanan depremin merkezinin Manisa, K\u0131rka\u011fa\u00e7 oldu\u011fu bilgisini payla\u015ft\u0131. 5,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin derinli\u011fi 8,6 kilometre olarak ifade edildiG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Pe\u015findeki tecav\u00fczc\u00fcy\u00fc fark edince...K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 zekas\u0131 kurtard\u0131Irak\u2019ta G\u00f6zler Cuma G\u00fcn\u00fc D\u00fczenlenmesi Beklenen ABD Kar\u015f\u0131t\u0131 EylemdeCorona vir\u00fcs\u00fcnden \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 17'ye \u00e7\u0131kt\u0131
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