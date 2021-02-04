HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 6 milyon paket kaçak makaron ele geçirildi

Manisa’da 6 milyon paket kaçak makaron ele geçirildi

04.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çeşitli markalarda 6 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak makaron operasyonu düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çeşitli markalarda 6 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak makaron operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan saha çalışmalarında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan bir kargo firması adına kiralanan depoda kaçak bandrolsüz makaron olduğu tespit edildi. Manisa’dan Türkiye’nin çeşitli ilçelerine sevk edilmek üzere 6 milyon 400 bin adet çeşitli markalara ait bandrolsüz makaronun bulunduğu depoya baskın yapıldı.
Öte yandan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu işledikleri gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacakYeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika: Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Çanakkale'de tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

Tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

İzmir’de beline kadar suya girip vatandaşlara yardım eden polise ödül

Yaptığı hareketle büyük takdir toplayan polise ödül

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.