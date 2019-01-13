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Manisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

MANİSA'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle toplam 630 su taşkını meydana geldiği, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle toplam 630 su taşkını meydana geldiği, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen 180 kişiden 35'inin Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne taşınmaları sağlanıp, iaşelerinin sağlandığı belirtildi.

Manisa'da 3 gündür etkili olan sağanakla birlikte sulama kanalı taşarken, zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Manisa Valiliği il genelinde devam eden yağışlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, perşembe günü sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cumartesi günü öğle saatlerine kadar il merkezinde metrekareye ortalama 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçeleri yağışlardan etkilenmiştir. Vali Ahmet Deniz Başkanlığı'nda Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'de oluşturulan merkezin koordinasyonunda Jandarma, Emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve İtfaiye birimleri ile 630 su taşkını vakasına müdahale edilerek 180 kadar şahıs evlerinden tahliye edilmiş, bunlardan 35'inin Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'nde barındırılmaları, diğerlerinin güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Devlet Demiryolları'nın Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta, tren yolu seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Kurumlarımız tarafından yapılan gerekli çalışmalar da sürdürülmektedir."

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan dün öğlen saatlerinde dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş-geliş verilen İstanbul-İzmir karayolunun Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mevkisi'nde ulaşım tam anlamıyla normale döndü ve tren seferleri başladı. Saruhanlı ilçesinde ise Gevenlik Sulama Göleti'nin taşması nedeniyle ulaşıma kapanan Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar'a giden yollar da trafiğe açıldı.

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Manisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildiManisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildi
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