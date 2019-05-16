Manisa'da 65 engelli, 1 gün için asker oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da yaşayan 65 bedensel ve zihinsel engelli, 1 gün için askerlik yaptı. Engellilerin aileleri ise çocuklarının vatani görevlerini temsili olarak yerine getirmesinin gururunu yaşadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası kapsamında, bedensel ve zihinsel engelli 65 kişi için temsili yemin töreni düzenlendi. Ellerini Türk bayrağı ve silaha basan jandarma erler, yemin etti. Vatani görevlerini tamamlayan askerlere, protokol tarafından terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan 65 kişi, tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Aileler de bu anları cep telefonu ve video kameralarıyla kaydetti. Tören geçişinin ardından program sona erdi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Adalet Komisyon Başkanı Şahap Mutlu, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Altan Alkan ve aileler katıldı.

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