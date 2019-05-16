HABER

Manisa'da 65 engelli, 1 gün için asker oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

MANİSA'da yaşayan 65 bedensel ve zihinsel engelli, 1 gün için askerlik yaptı.

Manisa'da 65 engelli, 1 gün için asker oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da yaşayan 65 bedensel ve zihinsel engelli, 1 gün için askerlik yaptı. Engellilerin aileleri ise çocuklarının vatani görevlerini temsili olarak yerine getirmesinin gururunu yaşadı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası kapsamında, bedensel ve zihinsel engelli 65 kişi için temsili yemin töreni düzenlendi. Ellerini Türk bayrağı ve silaha basan jandarma erler, yemin etti. Vatani görevlerini tamamlayan askerlere, protokol tarafından terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan 65 kişi, tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Aileler de bu anları cep telefonu ve video kameralarıyla kaydetti. Tören geçişinin ardından program sona erdi.
Törene Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Adalet Komisyon Başkanı Şahap Mutlu, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Altan Alkan ve aileler katıldı.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da 65 engelli, 1 gün için asker olduManisa'da 65 engelli, 1 gün için asker olduManisa'da 65 engelli, 1 gün için asker olduManisa'da 65 engelli, 1 gün için asker oldu

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Çocuk profesörler yetişecekÇocuk profesörler yetişecek
Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattıMardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.