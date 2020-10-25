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Manisa’da 721 kök kenevir ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde yakalaması bulunan bir şahsın arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri söz konusu arazide 721 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.Manisa’nın Gördes ilçesi Sarıaliler Mahallesi Kale mevkiinde ikamet eden B.A.K.

Manisa’da 721 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Gördes ilçesinde yakalaması bulunan bir şahsın arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri söz konusu arazide 721 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Manisa’nın Gördes ilçesi Sarıaliler Mahallesi Kale mevkiinde ikamet eden B.A.K. isimli yakalaması bulunan şahsın arazisi içinde kenevir bitkisi yetiştirildiği duyumu alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri B.A.K. isimli şahsa ait arazi içerisinde 721 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanırken, şüpheli şahıs B.A.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Manisa’da 721 kök kenevir ele geçirildi

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