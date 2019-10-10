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Manisa’da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 857 adet cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararı sonrası İ.M.

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 857 adet cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararı sonrası İ.M. adlı şahsın evinde ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 857 adet cinsel içerikli hap ve jel ile 5 litre sahte içki, 31 paket içerisinde 620 adet kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.

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