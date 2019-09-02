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Manisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, İranlı bir ailenen 1 haftadır evinde baktığı tavşan, 8'inci kattaki balkondan düşüp, öldü.

Manisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiası

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, İranlı bir ailenen 1 haftadır evinde baktığı tavşan, 8'inci kattaki balkondan düşüp, öldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, tavşanın atıldığının iddia edilmesi üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Gözaltına alınan Sahram Muhammede B., tavşanı atmadığını belirttiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks sitede bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi. İran uyruklu 4 çocuklu ailenin 12 yaşındaki kızları K.B.'nin geçen hafta bakmak için eve getirdiği tavşan, bir anda apartmanın 8'inci katındaki daireden düşüp, öldü. Tavşanın düştüğünü fark eden K.B., babası Sahram Muhammede B., ile aşağıya indi. Çimlerin üzerinde kanlar içinde yatan tavşanın öldüğünü anlayan K.B., sinir krizi geçirdi. K.B.'yi babası sakinleştirmeye çalıştı. Sahram Muhammede B., tavşanın ölüsünü de aldıktan sonra kızıyla birlikte tekrar evine döndü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki meraklı kalabalıktan kimileri tavşanın düşmediğini atıldığını ileri sürdü. Görüntülerde çevredeki birkaç kişinin, "Olayı gördük. Adam attı aşağıya.", "Adam çıktı balkona fırlattı attı" demesi dikkat çekti. Görüntülerde ayrıca K.B.'yi babasının apartmanın içinde sakinleştirmeye çalışması da yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sahram Muhammede B.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sahram Muhammede B.'nin ifadesinde, tavşanı kendisinin atmadığını, düştüğünü belirtip, "Kızım getirmişti eve. O besliyordu. Böyle birşey olsun istemezdim" dediği öğrenildi. Sahram Muhammede B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Tavşanın balkondan atıldığı iddialarıyla ilgili konun takipçisi olacaklarını belirten Manisa Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Satıoğlu, "Son günlerde Türkiye'nin pek çok yerinde hayvana şiddet, istismar olaylarının arttığını üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Hayvana şiddet gösteren ister sahibi, ister komşumuz, ister akrabamız veya arkadaşımız olsun bugün göz yumduğumuz bu olayların aynı kişilerce yarın çocuğumuza, eşimize, bize yönelmesi halinde kendimize ne cevap veririz bunu hepimiz düşünmeliyiz. Bugün bir vicdan muhasebesi yaparak suçlunun işlediği suçun sorumluluğunu alması için gereğini yapmalıyız" dedi.

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Manisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiasıManisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiasıManisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiasıManisa'da 8'inci kattan düşüp ölen tavşan için 'atıldı' iddiası

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