Manisa'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- MANİSA'da 98 kişi, kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak, hastanelere kaldırıldı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü Manisa'da acemi kasapların kesim sırasında bıçakla ya da kaçan kurbanlığı yakalamak isterken yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazıları hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, bazıları da ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kentte başta Manisa Devlet Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi olmak üzere il genelindeki hastanelere saat 15.30 itibarıyla 98 acemi kasap başvurdu. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acil servisten çıkan kimi acemi kasapların basın mensuplarına gülerek poz vermesi dikkat çekti.
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