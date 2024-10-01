Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu
Manisa’nın Salihli ilçesinde tırın, servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın çarptığı minibüsün havada uçtuğu görüldü.
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