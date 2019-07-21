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MANİSA'DA ALABORA OLAN KAYIK FACİASINDA KAYI 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gezinti için açıldıkları Marmara Gölü'nde, bindikleri kayığın alabora olması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp olan 1'i çocuk 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gezinti için açıldıkları Marmara Gölü'nde, bindikleri kayığın alabora olması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp olan 1'i çocuk 2 kişinin de cesedine ulaşıldı. Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) sudan çıkartılan cesetleri Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30), Cumhur Pişirgen (37), Nebi Saygı ve Mesut Karakülah dün (Cumartesi) saat 16.30 sıralarında gezinti için Saruhanlı ilçesinden 4 metrelik kayık ile Marmara Gölü'ne açıldı. 1 saat kadar sonra gölün Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi yakınlarındaki kesime geldiklerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayık alabora oldu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar, kayıkları ile yardıma gidip Olçun Tekin, Ozan Yıldırım ve Cumhur Pişirgen'i sağ olarak kurtardı. Kurtarılan 3 kişi tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nebi Saygı ile Mesut Karakülah ise gölün karanlık sularında gözden kayboldu. Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Deniz Polisi sevk edildi. Gölde yaklaşık 2 saat boyunca suda ve karada yapılan aramalarda kayıp 2 kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışmalarına ara verildi.
5 METRE DERİNLİKTE CESETLERİ BULUNDU
Günün ilk ışıkları ile birlikte gölde yeniden arama kurtarma çalışmaları başladı. 3 saat süren arama sonucunda gölün 5 metre derinliğinde, Deniz Polisi dalgıçları tarafından sazlıklar arasında Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı. İkilinin cesetleri bota alınarak kıyıya çıkarıldığında yakınları sinir krizi geçirdi. Hayatının baharında yaşama veda eden 13 yaşındaki Mesut Karakülah'ın babası Rauf Karakülah, uzun süre gözyaşı döktü. Saygı ve Karakülah'ın cesetleri jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Gölde gece ve gündüz yapılan arama kurtarma çalışmalarından görüntü
-Cesedi bulunan iki kişinin ağıtlar yakması
-13 yaşındaki oğlu yaşamını yitiran Rauf karakülah'ın ağlaması
-Genel ve detay görüntüler
(Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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