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Manisa’da aranan 26 kişi yakalandı

04.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenen polis ekipleri 26 kişiyi yakaladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenen polis ekipleri 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 20’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde yapılan 3 operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak, kaçakçılık ve tehdit gibi birçok suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan toplam 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., E.O., T.A., H.Y., M.S., M.Y., H.E., H.B., H.S.D., M.K., H.Y., A.T., A.S., K.S., A.G., M.Ç., K.G., S.K., H.U. ve A.E. tutuklanırken M.Ü., V.G., C.T., M.Ö., K.K.A, ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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