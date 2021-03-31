Manisa’da aranan 9 kişi yakalandı, 2’si tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda aranan 9 kişi JASAT ekiplerince yakalandı. Yakalanan 9 kişi adli mercilere sevk edilirken 2 kişi tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 9 kişi yakalandı. 9 kişi işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 9 kişiden 2’si tutuklanırken 7 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

