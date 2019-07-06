HABER

Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!
Ünlü klarnetçinin "4.Klarnet Kampı" sona erdi, yeni şarkısına klipte çektiÜnlü klarnetçinin "4.Klarnet Kampı" sona erdi, yeni şarkısına klipte çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı sokması Manisa

En Çok Okunan Haberler

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

Hamile kadının akılalmaz planı! Kim olduğu böyle ortaya çıktı

Hamile kadının akılalmaz planı! Kim olduğu böyle ortaya çıktı

Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Bir ayda 8 hırsızlık! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.