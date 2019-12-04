Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'nin (28) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel ekip, çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki güvenlik kameralarını, MOBESE sistemlerini, araç kiralama şirketlerini, taksi duraklarını, otobüs firmalarını, oto yıkama ve emlak şirketlerini takibe aldı.

Cinayet zanlılarının, maktulün arkadaşları Afganistan uyruklu K.A, R.S.K, İ.M, L.M.O. ve M.İ.O. olduğunu belirleyen ekip, şüphelilerden K.A. ve R.S.K'yi yurt dışına kaçma hazırlığında iken Yozgat‘ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimlikle yakaladı.

Diğer şüpheli İ.M ise Manisa şehir merkezinde yapılan takip sonucu gözaltına alındı.