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Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

Manisa'da arkadaşlarını öldürüp dereye atan zanlılar tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'nin (28) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel ekip, çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki güvenlik kameralarını, MOBESE sistemlerini, araç kiralama şirketlerini, taksi duraklarını, otobüs firmalarını, oto yıkama ve emlak şirketlerini takibe aldı.

Cinayet zanlılarının, maktulün arkadaşları Afganistan uyruklu K.A, R.S.K, İ.M, L.M.O. ve M.İ.O. olduğunu belirleyen ekip, şüphelilerden K.A. ve R.S.K'yi yurt dışına kaçma hazırlığında iken Yozgat‘ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimlikle yakaladı.

Diğer şüpheli İ.M ise Manisa şehir merkezinde yapılan takip sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

25 Kasım'da Şehzadeler'e bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, sağ kolunun bulunmadığı belirtilen ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Cesedin, Mojibullah Azizi'ye ait olduğu ve darbedilip işkence gördüğünün tespit edildiği belirtilmişti.

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Afgan uyruklu cinayet Manisa tutuklandı zanlı

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