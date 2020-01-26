HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Manisa'da 22 Ocak akşamı meydana gelen Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre dün saat 20.49'da merkez üssü Akhisar ilçes olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan depremle birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, bir süre bekledikten sonra yeniden evlerine girdi.
Bu depremin ardından bugün saat 12.00'ye kadar bölgede, büyüklükleri 1.5 ile 3.9 arasında değişen 115 sarsıntı daha kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burhaniye’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık liman ortaya çıktıBurhaniye’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık liman ortaya çıktı
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığın müebbeti istendiSoba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığın müebbeti istendi
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

'Sodalı Göl' doğal sit alanı olarak tescil edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sodalı Göl ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da içme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Şaşırtan görüntü! 20 metre uzunluğunda

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.