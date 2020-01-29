HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin (2)

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

DAUM MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: DEPREMLER BİRKAÇ HAFTA SÜRER İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin (2)

DAUM MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: DEPREMLER BİRKAÇ HAFTA SÜRER
İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'daki fay hatlarının birbirini tetiklemesi nedeniyle bölgedeki depremlerin birkaç hafta sürebileceğini söyledi. Bölge halkını tedirgin eden Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:
"22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar depreminden sonra 1400'ü aşan artçı deprem meydana geldi. Bu depremler Soma, Kırkağaç fayı ile Gelembe ve Akhisar fayının etkileşim içinde olduğu Kuzeybatı- Güneydoğu hattı üzerinde dizilmiştir. Depremlerin büyük bölümü Kırkağaç fayı ve bu faya bağlı kollarla ilişkilidir. Bir kısmı ise Akhisar ve Gelembe fayı tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla bölgedeki deprem aktivitesi fayların birbirini tetiklemesi şeklinde gelişmekte ve deprem fırtınasına neden olmaktadır. Batı Anadolu son yüzyılda, 6.5 ve 6.8 gibi büyüklüklerde depremler oldu. Bu depremlerin olması, gelecekte de olabileceğini gösteriyor. Ancak bu değildir ki, yakın zamanda böyle büyüklükte bir deprem olsun. Bunun yanında faylar birbirini tetikledikleri için deprem fırtınası birkaç hafta sürebilir. Fakat bölgede deprem büyüklüğü 6'yı aşmadığı sürece, can ve mal kaybı yaşanmaz."

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladıAFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

Elazığ'daki depremin ardından Arsemia Ören Yeri kapatıldı

Depremin ardından ziyarete kapatıldı!

AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı

Adana'da yaşlı kadının halk otobüsünden düştüğü olaya ilişkin sürücü hakkında hapis istemi

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

YTÜ'den deprem paylaşımı olay yaratan Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç cezaevinde çıktı

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.