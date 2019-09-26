Manisa'da asayiş operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

