MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayırseverler tarafından ipe asılan kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi'nde ağaçlar arasına bağladıkları ipin üzerine ihtiyaç sahipleri için çocuk kıyafetleri, bebek kıyafetleri, pantolon ve ayakkabılar asanlar, üzerine "alabilirsiniz" notu bırakarak ihtiyaç sahiplerinin almasını sağladı.

İpe asılı kıyafetlerin üzerindeki notu görenler, cep telefonları ile çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mahalle sakinlerinden Mesut Karayılan, yoldan geçerken ipe asılı eşyaları gördüğünü belirterek, uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Karayılan, insanların kullanmadıkları eşyaları buraya asarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade ederek, "Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel işler devam eder ve insanlar buradan nasiplenir." dedi.

Bir başka mahalle sakini Yunus Emre Önal ise "Evde kullanılmayan eşyaların böyle değerlendirilmesi çok güzel bir şey. Kim yaptıysa Allah hayırını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

