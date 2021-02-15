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Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldürüldü

15.02.2021 05:47 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babanesini vurdu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babanesini vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.
Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Özcan (52) ile anne Raziye Özcan (50) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu baba Süleyman Özcan av tüfeğiyle eşi Raziye Özcan’nı vurdu. Duruma sinirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Özcan bıçakla saldırdığı babası Süleyman Özcan’nın elinden tüfeği aldı. Önce babasını vuran Hüseyin Özcan ardından da aynı evde yaşadıkları babanesi Karanfil Özcan’ı (82) vurdu. Olayın ardından Hüseyin Özcan 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden 3 kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Özcan jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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