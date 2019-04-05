HABER

Manisa'da bacadan çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Manisa'da bacadan çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Iklıkçı Mahallesi'nde 83 yaşındaki Nurullah Şener'in evinin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, komşu evlere de sıçradı.

Yangına mahalle sakinlerinin çağrısıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan ve kimsenin yaralanmadığı yangında, soğutma çalışmaları sürerken 5 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangının başladığı evde yaşayan Ayşe Şener (82), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle ikindi namazını kılarken duman kokusu aldıklarını, namazlarını bitirdikten sonra kokunun geldiği bacaya baktıklarında alevleri gördüklerini ve kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şener, bacaya su dökmeye çalışırken yere düştüğünü ve eşarbının alev aldığını dile getirerek, "Eşarbım alev alınca çok korktum, sonra oğlum geldi beni kurtardı. Bizim evimizle beraber 5 ev kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Atatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlarAtatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 ev Demirci Kullanılmaz Hale Geldi yangın

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.