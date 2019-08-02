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Manisa’da bant fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Manisa’da yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Manisa’da bant fabrikasında yangın

Manisa’da yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Yangın akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın sonrası hemen işçiler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İtfaiyeye Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de destek oldu. Yangın yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Manisa’da bant fabrikasında yangın

Manisa’da bant fabrikasında yangın

Manisa’da bant fabrikasında yangın

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