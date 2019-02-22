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Manisa'da baz istasyonu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi.
Bugün saat 12.30 sıralarında Utku Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda, patlama sesiyle birlikke yangın çıktı. Patlama sesini duyan, ardından yükselen dumanları farkeden apartman sakinleri, kısa süreli panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekileri, alevleri yaklaşık 30 dakikalık bir çaba sonucunda söndürürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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