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Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cemil SEVAL/MANİSA, DHA)- MANİSA 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 2'nci dönem 4 bin 768 asker önce yemin etti, sonra terhis oldu.

Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, DHA)- MANİSA 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 2'nci dönem 4 bin 768 asker önce yemin etti, sonra terhis oldu. Tören alanında iki bedelli askerin; ailelerden birinin ağlayan 8 aylık kızı İlkim Demir'i battaniye ile sallaması tebessümlere neden oldu.
Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2'nci celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti. Törende, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, konuşma yaptı. Konuşmaların ardından birliğe ilk katılan, çeşitli yarışmalarda dereceye giren askerlere belgeleri takdim edildi. Manisa'da vatani görevlerini aynı birlikte yapan Mehmetçik babalarına da protokol üyeleri tarafından katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Törende askerler harmandalı oynadı. Geçit töreninin ardından, terhis olan bedelli askerler aileleriyle hasret giderdi.
Öte yandan, tören alanına gelen ailelerden birinin ağlayan 8 aylık kızı İklim Demir'i, 2 asker battaniyeyle bir süre salladı. Bu durumu, görenlera tebüssüm ettirdi.

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Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu

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