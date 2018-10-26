Manisa'da belediye başkanlıklarına CHP'den 19 aday adayı 

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için sadece Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek başvuru yaparken, ilçe belediye başkan aday adaylıkları için ise CHP'ye toplam 18 başvuru yapıldı.

Manisa'da CHP'liler 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday adaylık başvurularını yaptı. Son gün yapılan başvurulara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için sadece Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek görevinden istifa ederek resmi başvuruda bulundu. İlçelerden Gördes, Köprübaşı, Şehzadeler, Kula, Ahmetli, Demirci, Selendi ve Soma belediye başkanlıkları için CHP'den herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenilirken; Salihli, Turgutlu, Yunusemre, Kırkağaç, Saruhanlı, Akhisar, Alaşehir, Sarıgöl ve Gölmarmara ilçelerinde ise CHP'den belediye başkan aday adaylığı için toplam 18 başvuru yapıldı. 26'ncı Dönem Manisa eski Milletvekili Mazlum Nurlu ise Salihli ilçesinden, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ise görevinden istifa ederek Yunusemre ilçesinden aday adaylığı başvurusu yaptı.

Manisa ilçelerinde, CHP'den belediye başkan aday adayı olmak için başvuruda bulunanların isimleri şöyle:

Salihli: Mazlum Nurlu, Saniye Ağgül, Mehmet Şanver

Turgutlu: Çetin Akın, Hüseyin Tekin

Yunusemre: Serdar Bozyaka

Kırkağaç: Ozan Şerif İren

Saruhanlı: Zeki Bilgin

Akhisar: Bülent Sağlam, Adnan Selvi, Besim Dutlulu, Engin Erdem, Alkan Tavlı, Aynur Üngün

Alasehir: Ahmet Öküzcüoğlu

Sarıgöl: Emrah Eroğlu

Gölmarmara: Birol Bak, Özgür Yıldırım

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