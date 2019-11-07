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Manisa'da belediyenin yasağına kızan seyyar satıcı tezgahını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

Manisa'da belediyenin yasağına kızan seyyar satıcı tezgahını yaktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyenin caddeye giriş yasağına tepki gösteren seyyar satıcı, belediye hizmet binası önünde tezgahını yaktı.

Alınan bilgiye göre, belediye meclisinin eylül ayı toplantısında ilçenin en işlek caddesi Sevgi Yolu üzerinde seyyar satışı yasaklayan karar, cadde girişine asılan afişle tebliğ edildi.

Karara tepki gösteren seyyar satıcı Davut Kılınç, simit ve turşu sattığı tezgahını belediye hizmet binası önüne getirerek, üzerine plastik sandalye koyup ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tezgah kullanılmaz hale geldi. Kılınç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar, benim başka işim yok, evime nasıl bakacağım, bize çözüm üretsinler. Yapılan uygulamayı protesto etmek için böyle bir eylem yaptım." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da ilçede kimsenin rızkına göz dikmediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eylemi yapan vatandaşımız ile olaydan yaklaşık bir saat önce 15-20 dakika sohbet ettim. Neden böyle bir uygulama yapıldığını anlattım, o da ikna olduğunu belirterek bana teşekkür etti. Neden böyle bir girişimde bulundu, bir anlam veremedim. Tamamen provokatif bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu, esnafımızdan gelen şikayetler üzerine esnafı korumak adına belediye meclisimiz tarafından alınmış bir karardır."

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Anahtar Kelimeler:
eylem Manisa seyyar satıcı

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