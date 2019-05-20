Manisa’da beton fabrikasında yangın

Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, beton kalıp fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi 1’inci kısımda bulunan beton kalıp üretimi yapan fabrikanın evrakların bulunduğu arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arşiv odalarında yükselen dumanları gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gerelerek yangına müdahale eden itfaiye ekileri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda, yangın söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

