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Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gökçeören Mahallesi'nde Suriye uyruklu F. E. (21) ile Bilgi Gürsoy (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürsoy bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürsoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

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bıçaklı kavga Suriyeli zanlı yaralı

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