Manisa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'ta oynayan çocukların gürültü yaptığı iddiası üzerine bazı Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Fırat Çiftçi (22) sırtından bıçakla, Erdal Çelik (29) ise başına atılan taş ile yaralandı.

Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri, bazı Suriyelilerin kaldıkları evlere taş atmaya başlayan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

Ekipler, kalabalığın artması üzerine grubu havaya ateş ederek dağıttı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

