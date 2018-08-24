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Manisa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 02:58 | Son Güncelleme

Manisa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.Y. (49) ile B.U. Selimşahlar Mahallesi’nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Y.Y ve oğlu E.C.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.Y’nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kafasına aldığı darbe sonucu bayılan B.U'yu ise olay yerine gelen jandarma ekipleri hastaneye götürdü.

B.U, işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

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