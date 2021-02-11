Manisa’da bin 73 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 73 litre sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sahte içki operasyonu yapıldı. Ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışması sonrasında B.G. isimli şahsın ticari amaçla sahte içki ürettiği öğrenilmesi üzerine baskın yapıldı. 2 farklı adreste yapılan aramada plastik şişeler içinde toplam bin 73 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G. ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen sahte içkilerin numune alındıktan sonra imha edileceği öğrenildi.

