Manisa’da binlerce vatandaş 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Manisalılar, şehitler için dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa’da ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce Manisalı vatandaş, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar Şehzadeler Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce Manisalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmayı kurulan sinevizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı meydanı dolduran binlerce Manisalıyı seslendirdiği marşlarla coşturdu. Mehter konserinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

'BU MİLLET ELBETTE DİZ ÇÖKMEZ'

Programda konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Tanka, topa, tüfeğe, mermiye göğüs geren asil milletimiz sayesinde bu hain girişim başarısız oldu. Bunların arkasındaki gücün asıl amacı 1071’in, 1453’ün Çanakkale’nin intikamını almak ve bu asil milleti dize getirmekti. Bunların amacı Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemek ve işgal etmekti, Suriyelileştirmekti ama onların hesap edemediği şeyler vardı. Onlar bu millete diz çöktürmek istediler. Binlerce yıldır hayalleri buydu. Hesapları tutmadı, tutmayacak da. Çünkü bu asil millet söz konusu vatan olduğunda gül bahçesine yürür gibi şehadete yürüyen bir millettir. Bu millet elbette diz çökmez ve çöktüremezler." dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Manisalıların Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbeti sabaha kadar devam edecek.