Manisa’da bir günde aracında sigara içen 109 kişiye ceza

Manisa merkez ve ilçelerinde 354 personelin katılımı ile 25 Eylül’de gerçekleşen trafikte sigara yasağına ilişkin ’Dumansız araçlar’ uygulaması kapsamında 109 araç sürücüsüne 16 bin 677 lira para cezası uygulandı.

Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleşen trafikte sigara yasağına ilişkin ’Dumansız araçlar’ uygulaması sürüyor. Kentin 15 ayrı noktasında 354 personelin katılımı ile 25 Eylül’de gerçekleşen uygulamada 1686 şahıs sorgulanırken 109 araç sürücüsüne araçta sigara içmekten dolayı 16 bin 677 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan trafik yönünden yapılan uygulamada, bin 127 araç kontrol edildi. 54 araç trafikten men edilirken, 147 araç sürücüsüne ise 89 bin 572 lira para cezası uygulandı. Emniyet birimleri tarafından uygulamaların sık sık devam edeceği öğrenildi.

