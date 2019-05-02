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Manisa'da bir kişi fabrika yakınında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 07:59 | Son Güncelleme

Manisa'da bir kişi fabrika yakınında ölü bulundu

İZMİR (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir kişi zeytinyağı fabrikası yakınında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'tan (60) bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek fabrikaya gitti.

Fabrika yakınında Büyükaşık'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Büyükaşık'ın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede Büyükaşık'ın boynunda kesi ve alnında darp izi olduğu tespit edildi. Cesedin yanında kanlı bir taş, olay yerine 2-3 metre uzakta ise kanlı bir halı bulundu.

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