HABER

Manisa’da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre rakı ve 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.Bir istihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri İ.A.(49) ve İ.T.’ye(64) ait ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Manisa’da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre rakı ve 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Bir istihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri İ.A.(49) ve İ.T.’ye(64) ait ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 60 litre rakı ve 950 litre kaçak şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldüŞarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Polisten araçlarda ekipman denetimiPolisten araçlarda ekipman denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.