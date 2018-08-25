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Manisa'da bozuk orman alanında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

MANİSA'da bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dağlık ayandan yükselen dumanların fark edilmesiin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 helikopterle havadan, 8 arazöz ve orman işçileri ile karadan yangına müdahale edilmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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