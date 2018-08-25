Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'daki bozuk orman alanında çıkan yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)
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