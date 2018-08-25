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Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'daki bozuk orman alanında çıkan yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'daki bozuk orman alanında çıkan yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)Manisa'da bozuk orman alanında yangın (2)

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