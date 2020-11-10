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Manisa’da bulunan cesedin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin 5 ay önce yaşadıkları tartışma sonrası iki çocuğunun annesi olan eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve 5 aydır kayıp olan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir’e ait olduğu iddia edildi.Alaşehir’in Caber Fakılı Mahallesi’nde dün koyun otlatan çobanlar tarafından çürümüş durumda bulunan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden yapılan tespitlere göre ve görgü tanıklarının iddialarına göre 5 ay önce eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir’e ait olduğu öne sürüldü.Eşini tabanca ile yaralamıştıCaber Fakılı Mahallesinde yaşayan Mustafa Özdemir yaklaşık 5 ay önce eşi olan ve iki çocuk annesi Ayşe Özdemir’i (35), aralarında çıkan kavga sonucu tabanca ile karnından yaralayarak kayıplara karışmıştı.

Manisa’da bulunan cesedin kimliği belli oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin 5 ay önce yaşadıkları tartışma sonrası iki çocuğunun annesi olan eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve 5 aydır kayıp olan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir’e ait olduğu iddia edildi.
Alaşehir’in Caber Fakılı Mahallesi’nde dün koyun otlatan çobanlar tarafından çürümüş durumda bulunan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden yapılan tespitlere göre ve görgü tanıklarının iddialarına göre 5 ay önce eşini karnından vurup felç kalmasına sebep olan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir’e ait olduğu öne sürüldü.

Eşini tabanca ile yaralamıştı
Caber Fakılı Mahallesinde yaşayan Mustafa Özdemir yaklaşık 5 ay önce eşi olan ve iki çocuk annesi Ayşe Özdemir’i (35), aralarında çıkan kavga sonucu tabanca ile karnından yaralayarak kayıplara karışmıştı. Ayşe Özdemir yaralanma sonucu hastanede tedavi edilmiş, belinden aldığı mermi yarası nedeniyle felç olmuştu. Dün mezar yolu üzerindeki köprü altında koyunlarını otlatan çobanlar tarafından bulunan ve çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerden ve görgü tanıklarının iddialarından 5 aydır kayıp olan Mustafa Özdemir’e ait olduğu öne sürüldü. Adli Tıpta cesedin kimliğiyle ilgili çalışma devam ederken jandarmanın da olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Manisa’da bulunan cesedin kimliği belli oldu

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