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Manisa’da çalınan otomobil İzmir’de bulundu

06.12.2020 13:04 | Son Güncelleme:
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Manisa’da çalınan otomobil İzmir’de bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 Aralık günü çalınan bir otomobil, İzmir’in Bayındır ilçesinde yol kenarına terk edilmiş şekilde bulundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 Aralık günü çalınan bir otomobil, İzmir’in Bayındır ilçesinde yol kenarına terk edilmiş şekilde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.A.’ya ait 20 B 8542 plakalı otomobil evinin önünden çalındı. Durumun emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve İzmir’in Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerindeki güvenli kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmaların ardından çalınan otomobil İzmir’in Bayındır ilçesinde yol kenarına terk edilmiş şekilde bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler otomobili çaldıkları belirlenen E.Ö. (15) ve A.Ö.’yü (17) gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa’da çalınan otomobil İzmir’de bulundu

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