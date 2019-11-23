HABER

Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir restoranda yemek yedikten sonra ayrılmak üzere hareket eden avukat Mehmet Demirlek (43), CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün (40) yumruklu saldırısına uğradı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir restoranda yemek yedikten sonra ayrılmak üzere hareket eden avukat Mehmet Demirlek (43), CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün (40) yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Avukat Mehmet Demirlek, restorandan ayrılacağı sırada, CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün saldırısına uğradı. Kenidis de CHP üyesi olan Demirlek, aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başından yara aldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırı sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Demirlek, ardından emniyette Ulaş Ö.'den şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Ulaş Ö.., ifade verip ayrıldı. Kendisine saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Demirlek, olayın takipçisi olacağını vurguladı. Demirlek, Ulaş Ö.'nün kendisini partiden ihraç etmeye çalıştığını, saldırının nedeninin 'çekememezlik' olduğunu söyledi.
İHRACI İSTENMİŞTİ
Öte yandan avukat Mehmet Demirlek, geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Demirlek, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine CHP İl Yönetim Kurulu Başkanlığı, son yerel seçimlerde Turgutlu'da görevlendirdikleri 6 avukattan biri olan Demirlek'i 'devlet büyüğüne hakarette bulunduğu' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Disiplin kurulunun, oybirliğiyle Demirlek'in ihraç istemini kabul etmediği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Antidepresan kullanımı artıyorAntidepresan kullanımı artıyor
50 dönümlük enerji tarlası, Sivas’ta kuruldu50 dönümlük enerji tarlası, Sivas’ta kuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.