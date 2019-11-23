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Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir restoranda yemek yedikten sonra ayrılmak üzere hareket eden avukat Mehmet Demirlek (43), CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün (40) yumruklu saldırısına uğradı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir restoranda yemek yedikten sonra ayrılmak üzere hareket eden avukat Mehmet Demirlek (43), CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün (40) yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Avukat Mehmet Demirlek, restorandan ayrılacağı sırada, CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün saldırısına uğradı. Kenidis de CHP üyesi olan Demirlek, aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başından yara aldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırı sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Demirlek, ardından emniyette Ulaş Ö.'den şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Ulaş Ö.., ifade verip ayrıldı. Kendisine saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Demirlek, olayın takipçisi olacağını vurguladı. Demirlek, Ulaş Ö.'nün kendisini partiden ihraç etmeye çalıştığını, saldırının nedeninin 'çekememezlik' olduğunu söyledi.
İHRACI İSTENMİŞTİ
Öte yandan avukat Mehmet Demirlek, geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Demirlek, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine CHP İl Yönetim Kurulu Başkanlığı, son yerel seçimlerde Turgutlu'da görevlendirdikleri 6 avukattan biri olan Demirlek'i 'devlet büyüğüne hakarette bulunduğu' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Disiplin kurulunun, oybirliğiyle Demirlek'in ihraç istemini kabul etmediği belirtildi.

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